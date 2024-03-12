مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 574 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2024م، من انتزاع 574 لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد، و54 لغما مضادا للدبابات، و516 ذخيرة غير منفجرة.

واستطاع فريق "مسام" نزع لغم واحد مضاد للأفراد و147 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد في مديرية هجر بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة تم نزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الخوخة، ونزع ذخيرتين غير منفجرتين بمديرية حيس، وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب جرى نزع 50 لغما مضادا للدبابات و300 ذخيرة غير منفجرة.

وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نزع فريق "مسام" 25 ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 3 ذخائر غير منفجرة في مديرية باب المندب، و37 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 434 ألفا و576 لغما زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.