تقارير صحفية تحذر من سقوط صواريخ حزب الله داخل الأراضي اللبنانية

كشفت مصادر لصحيفة “لوريون لوجور” اللبنانية الصادرة بالفرنسية، أن صاروخين أطلقهما حزب الله باتجاه إسرائيل، خلال الأيام الأخيرة، سقط أحدهما داخل الأراضي اللبنانية، موضحة أنه مع تصاعد إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله، هناك مخاوف من وقوع ضحايا جراء فشل إطلاق بعض هذه الصواريخ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية في لبنان، أن صاروخين أطلقهما حزب الله باتجاه دولة الاحتلال، سقط أحدهما داخل الأراضي اللبنانية.

ويأتي ذلك في وقت يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صواريخ حزب الله اللبناني، غير مؤثرة بشكل كبير وأن عدد كبير منها يسقط داخل الأراضي اللبنانية نفسها.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن الصواريخ العديدة التي أطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل فشلت وسقط بعضها داخل أراضي لبنانية، موضحة أن نسبة الصواريخ الفاشلة كبيرة، وأنها تسبب تدمير داخل الأراضي اللبنانية نفسها.

وأصبحت عمليات القصف على طول الشريط الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل يومية، وقاتلة، فوفقا للإحصاءات، فقد سقط أكثر من 177 شخصا حتى منتصف فبراير الماضي، وفق بيانات الحكومة اللبنانية.

والشهر الماضي، نشر حزب الله فيديو دعائي يظهر امتلاكه لعدد كبير من الصواريخ الحديثة وراجمات الصواريخ، في رسالة موجهة إلى تل أبيب.

ومنذ السابع من أكتوبر، بدأ التصعيد على الجبهة اللبنانية، إذ دخل حزب الله في المعركة، عن طريق إطلاق صواريخ بهدف تخفيف ضربات جيش الاحتلال على قطاع غزة

وتسبب التصعيد في نزوح أكثر من 80 ألف من سكان جنوب لبنان، تاركين أراضيهم ومدارس أطفالهم ومنازلهم وأعمالهم، خوفا من اندلاع حرب كبيرة في الجنوب اللبناني.