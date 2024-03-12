إيقاف نجم دورتموند مباراتين وتأكد غيابه عن مباراة بايرن ميونخ

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة ضد أحد لاعبي فريق بوروسيا دورتموند.

إيقاف نجم دورتموند مباراتين وتأكد غيابه عن مباراة بايرن ميونخ

وأوقف الاتحاد الألماني لاعب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند، مارسيل سابيتزر، لمباراتين بسبب حصوله على بطاقة حمراء، نتيجة خطأ ضد ميتشيل فايزر لاعب فيردر بريمن.

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وطالب دورتموند عبثا إيقاف سابيتزر لمباراة واحدة، حيث سيغيب حاليا عن مواجهة أينتراخت فرانكفورت المقرر إقامتها الأحد المقبل.

كما سيغيب عن مباراة القمة ضد بايرن ميونخ المقرر إقامتها يوم 30 مارس/آذار الجاري، بعد فترة التوقف الدولي.

وانضم سابيتز إلى دورتموند قادما من بايرن في الصيف الماضي.

ويتواجد دورتموند في المركز الرابع بفارق نقطة أمام لايبزيج. ويتواجد شتوتجارت في المركز الثالث بفارق ست نقاط أمام دورتموند ولايبزيج.

 

بايرن ميونخ دورتموند بايرن ميونخ ودورتموند الدوري الالماني البوندسليجا
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