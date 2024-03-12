بعد سقوطه فجأة.. آخر التطورات الصحية للاعب أحمد رفعت

نكشف لكم ضمن النقاط التالية عبر موقع الفجر الإلكتروني عن أخر التطورات الصحية للاعب أحمد رفعت، حيث تعرض لسقوط مفاجئ على أرض الملعب، أمس الاثنين أثناء المباراة.

آخر التطورات الصحية للاعب أحمد رفعت

وكشف مصدر طبي، أن لاعب نادي مودرن فيوتشر، سقط في أرض الملعب خلال مباراة أمس الاثنين مع نادي الاتحاد السكندري، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وهو في حالة خطرة داخل العناية المركزة.

اللاعب احمد رفعت

ووفقا لوسائل الإعلام، قرر الأطباء عدم نقل اللاعب إلى أي مستشفى إلا بعد تحسن حالته واستقرارها، مؤكدين أن الوعي عاد للاعب لكن بنسبة منخفضة، ومن الناحية الطبية من الصعب نقله إلى أي مستشفى آخرلأن الأمر في غاية الخطورة.

وتفاجئ المتابعين لمباراة فريقي فيوتشر والاتحاد السكندري في الدوري العام المصري بسقوط أحمد رفعت لاعب فيوتشر في الدقيقة 91 من المباراة، حث فقد النطق تمام.

وسادت حالة من الفزع بين اللاعبون والطواقم الطبية، مع المطالبة بإنهاء المباراة فورا وسرعة نقل اللاعب إلى المستشفى.

وانتقل لاعبو الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر إلى المستشفى للاطمئنان على حالة اللاعب أحمد رفعت.

وكشف نادي مودرن فيوتشر في بيان رسمي التطورات الأخيرة لـ حالة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق: قائلا «يتابع نادي مودرن فيوتشر في الساعات الأخيرة حالة القلق والحزن لجميع مسئولين وجماهير الكرة المصرية على الحالة الصحية لنجم الفريق أحمد رفعت بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري العام».

ووفقا للبيان: «عاني اللاعب من توقف عضلة القلب لمدة تصل إلى أكثر من ساعة بالرغم من كل محاولات الإنعاش من قبل الطاقم الطبي في المستشفى قبل أن تتحسن الأمور طبيا وعودة النبض للقلب».

واستكمل: «لا يزال حالة أحمد رفعت غير مستقرة طبيا مما يمنع نقله إلا بعد استقرار حالته الصحية ولا يزال اللاعب يتلقى العلاج وعمل الفحوصات اللازمة».

من هو أحمد رفعت

واللاعب أحمد رفعت من مواليد 20 يونيو 1993 ويلعب مع نادي فيوتشر و‌منتخب مصر في مركز الجناح، كما سبق ولعب بصفوف أندية إنبي والزمالك والمصري.