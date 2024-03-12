مساسل نعمة الأفوكاتو الحلقة الجديد تريند جوجل.. اعرف مواعيد العرض والإعادة

اعتلى مسلسل نعمة الأفوكاتو محرك البحث الشهير جوجل، فمع عرض الحلقة الأولى تفاعل الجمهور معها، باحثين عن مواعيد الحلقات التالية وموعد الحلقة الجديدة التي سيتم عرضها الليلة.

مساسل نعمة الأفوكاتو الحلقة الجديد

وعن مسلسل نعمة الأفوكاتو الحلقة الجديد، من المقرر أن تعرض للفنانة مي عمر، الحلقة الثانية من مسلسل نعمة الأفوكاتو، الليلة، على شاشة قناة MBC مصر، ومنصة شاهد VIP الرقمية

مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسل نعمة الأفوكاتو

وعن مواعيد عرض الحلقة الثانية من مسلسل نعمة الأفوكاتو، من المقرر أن تعرض الحلقة على قناة MBC مصر، وهي الحلقة الثانية من مسلسل نعمة الأفوكاتو في تمام الساعة 10 مساءًا، ويعرض كذلك عبر شاشة قناة 4 عصرًا على قناة mbc مصر 2.

أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو

كما يدور أحداث مسلسل نعمة الأفوكاتو، حول مُحامية «نعمة» لتتولى مهمة الدفاع عن المظلومين والمقهورين الذين يبحثون عن مد يد العون والمساعدة، كما تعاني مع زوج يمارس معاها أساليب الضغط والاستنزاف.

أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

ويعتبر مسلسل «نعمة الأفوكاتو» بطولة مي عمر، أحمد زاهر، آروي، كمال أبوريه، عماد زيادة، تأليف محمد سامي، مهاب طارق وإخراج محمد سامي.