«ليه المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة؟».. علي جمعة يُجيب

هناك أسئلة تدور دائما في أذهان الاطفال ويطرحونها على الاهل ولا يجدون إجابة، حيث يجدون أنفسهم في حيرة، كمثال فين ربنا ليه مش بنشوفه، وهكذا.

وبرنامج نور الدين، يعرض على قنوات المتحدة خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وهو أحد أهم برامج الشركة المتحدة، والذى يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار.

وبرنامج نور الدين للدكتورعلى جمعة، مفتى الجمهورية السابق، تريند جوجل بعد عرض أولى حلقاته، حيث سألت طفلة الدكتور على جمعة قائلة: «فيه ديانات أخرى غير ديانة الإسلام زى المسيحية ولها رسل مثل سيدنا عيسى وكتب من السماء.. ليه المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة».

هل المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة؟

وأجاب الدكتور على جمعة قائلا: «مين قالك إن المسلمين بس اللى هيدخلوا الجنة بس.. دى معلومة مغلوطة لأن ربنا قال غير كده».

واستكمل: «ربنا قال في كتابة العزيز: (إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)..والآية واضحة جدا أن الدين عند الله الإسلام وكله اسمه إسلام عندنا».

برنامج نور الدين

وكشف الدكتور على جمعة، مفتي الديار السابق عن برنامجه «نور الدين» الذي يتم عرضه خلال شهر رمضان عبر قنوات الشركة المتحدة، قائلا: «نقصد بهذا البرنامج أن نستهدى بهذا النور فى حياتنا من أجل الوصول إلى سعادة الدارين والاشتباك مع الكبار والصغار والشباب والشيوخ والرجال والنساء.. نشتبك حتى نبحث وصولا إلى سعادة الدين».