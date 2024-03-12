القوة الضاربة تحكم دورتموند قبل مواجهة ايندهوفن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض بوروسيا دورتموند، مباراته أمام أيندهوفن الهولندي، غدا الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا دون غيابات تذكر، مع وجود حالة من الثقة إزاء إمكانية الصعود لدور الثمانية.

القوة الضاربة تحكم دورتموند قبل مواجهة ايندهوفن

ويغيب المدافع نيكو شلوتربيك بداعي الإيقاف، بينما يستمر غياب المهاجم الإيفواري سيباستيان هالير؛ للإصابة في الساق التي لحقت به في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله الشهر الماضي في هولندا.

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وقال إدين تيرزيتش، المدير الفني لدورتموند اليوم الثلاثاء: "نخوض المباراة بشعور جيد هنا. هناك فرصة كبيرة. نريد بلوغ الدور التالي".

وأضاف "لقد عملنا بقوة للتواجد في هذه الوضعية الجيدة. نريد أن نعيش ليلة رائعة وسط جماهيرنا. موسمنا لم ينته بعد".

من جانبه أكد المهاجم دونيل مالين: "أتوقع مباراة مثيرة.. هل هناك مرشح؟ بالطبع.. نحن نلعب على أرضنا".

وأشار تيرزيتش إلى أن المدافع الدولي ماتس هوميلز سيشارك بدلا من شلوتربيك في خط الدفاع، بعد أن بات أساسيا بالفريق في الفترة الأخيرة، ونال إشادة مدربه الذي قال عنه "هو لاعب رائع".
 

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