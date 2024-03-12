جهاز تنمية المشروعات مول ٢٧ عقدا لتطوير البنية الأساسية بمحافظة الفيوم بنحو ٢٠٠ مليون جنيه

استقبل باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بمقر جهاز تنمية المشروعات بالقاهرة حيث تناقشا حول مختلف الاحتياجات التنموية لمحافظة الفيوم وكيفية مساهمة الجهاز في توفير هذه الاحتياجات خاصة المرتبطة بتشغيل الشباب و التوسع في دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالمحافظة.



ثم قام محافظ الفيوم والسيد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتوقيع عقد اتفاق عمل لمشروع معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وذلك بمنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي قدرها 3 ملايين جنيه بحضو لفيف من قيادات الجهاز والمحافظة.



وأكد باسل رحمي أن هذا التوقيع يأتي في اطار خطة الجهاز للمشاركة في مختلف جهود الدولة الهادفة لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد والمناطق الحدودية، وتفعيل سبل التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة المعنية والهيئات المانحة لتنفيذ برامج تنموية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بتلك المناطق من جهة فضلا عن توفير فرص عمل تحد من الأسباب الحقيقية للهجرة غير النظامية من جهة أخرى.



وأشار رحمي إنه وفقا للعقد الجديد سيتم ترميم وصيانة مدرسة 6 أكتوبر للتعليم الأساسى بحشمت بمركز اطسا (قرية تطون) بمحافظة الفيوم بتكلفة تقديرية حوالى 3 مليون جنيه مما يتيح 4600 يومية عمل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة ويستفيد منه نحو 55 ألف مواطن.



وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم على أن المحافظة تحرص على التعاون مع جهاز تنمية المشروعات والجهات الدولية المانحة لتوفير التمويلات اللازمة لبرامج معالجة أسباب الهجرة غير النظامية، ودراسة احتياجات الشباب في المجتمعات التي تنتشر بها هذه الظاهرة والعمل على تلبيتها بما قد يحد من محاولاتهم ترك هذه المجتمعات. وأضاف الأنصاري أن الجهاز سبق وأن نفذ 27 عقدا لمشروعات تطوير البنية الأساسية بالمحافظة بإجمالي تمويل بلغ 201.3 مليون جنيه تم استخدامها في تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وصيانة المباني العامة وغيرها مما أتاح حوالى 2.8 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بهذه المناطق.

