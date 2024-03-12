نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات المرافق والطرق بامتداد القاهرة الجديدة

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة القاهرة الجديدة تفقد خلالها العديد من مشروعات المرافق والطرق الجاري تنفيذها بمناطق الامتداد، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس الجهاز، ومسئولو جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والشركات العاملة بالمشروعات.



واستهل المهندس عبد المطلب ممدوح، جولته، بتفقد أعمال المرافق الجارى تنفيذها بالامتداد الجنوبي للمدينة بمساحة تقارب 16 ألف فدان تقريبًا، حيث يقع الامتداد الجنوبي للمدينة جنوب طريق العين السخنة/القطامية، ويعتبر امتدادا جديدا للمدينة، وقد تم تخطيط تلك المنطقة بما يضمن استيعاب جميع الأنشطة ( سكنى – خدمى - سياحى – تجارى - ترفيهي ).



كما قام نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جولته الميدانية، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة (رفع كفاءة محور RR ) الرابط بين محور العبور بالتجمع الثالث ومحور محمد بن زايد بالامتداد الشرقي للمدينة مرورًا بشارع التسعين الجنوبي.



وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم البدء في أعمال قطع وشق الطرق بمثلث الأمل، حيث يعتبر امتدادا لمدينة القاهرة الجديدة، ويتميز مثلث الأمل " التجمع السادس " بموقعه المتميز حيث يقع بين طريق العين السخنة الجديدة والطريق الأوسطى، وقربه من العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحة مثلث الأمل " التجمع السادس " نحو 4800 فدان.

