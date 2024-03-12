ايجي بست مشاهدة مسلسل شباب البومب الموسم 12 الحلقة الثانية 2 WECIMA.. شوف لايف

في مسلسل شباب البومب 12، تتابع الأحداث مجموعة من الشباب الذين يواجهون تحديات ومواقف كوميدية في حياتهم اليومية. يقدم المسلسل نصائح ومواقف ترفيهية تجعل المشاهدين يستمتعون ويتعلقون بالشخصيات.

مشاهدة مسلسل شباب البومب الموسم 12 الحلقة الثانية 2

تدور أحداث المسلسل في جو من الكوميديا، وذلك من خلال مغامرات عامر بصحبة أصدقائه الثلاثة وهم كفتة وشكش وتركي، ويقومون بعرض مجموعة من المواقف الكوميدية المختلفة التي تواجه الشباب السعودي.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 12

صرح فيصل العيسى عبر صفحته الشخصية على منصة “إكس” أن مسلسل “شباب البومب 12″ من أفضل المسلسلات التي قام بالاشتراك فيها حيث عبر عن سعادته في المشاركة مع زملاء العمل سليمان المقيطيب ومهند الجميلي، كما أنه قام بالكشف القنوات الناقلة لهذا العمل الفني حيث يمكنكم متابعة المسلسل حصريًا على قناة روتانا خليجية وذلك بعد ساعة الإفطار بتوقيت مكة المكرمة، ينتظر العديد من محبي فيصل العيسى مسلسله إذ قد أبدع في الإعلان الترويجي له مما زاد من تشويق المشاهدين.

تتميز شخصيات مسلسل شباب البومب 12 بتنوعها وروحها الشبابية، حيث يواجه كل شخصية تحدياتها الفريدة بطريقة كوميدية. يتميز كل شخصية بصفاتها الخاصة التي تجعلها مميزة بين الأصدقاء.

قناة روتانا خليجية Rotana Khalejia

تعد قناة روتانا خليجية من القنوات المميزة التي تهتم بعرض مسلسلات شهر رمضان المبارك، كما تقوم القناة بتقديم بعض البرامج الجديدة التي يشاهها الكثير من المواطنين سواء في الدول العربية أو غيرها من الدول الاخري، والجدير بالذكر ايضا ان قناة روتانا خليجية قد تم انشائها لاول مرة وذلك في عام 2016 وقد تمكنت من جذب انتباة المشاهدين بعد ان قامت بنقل مسلسل شباب البومب فهو من بطولة فيصل العيسي.

لمشاهدة مسلسل شباب البومب 12 رمضان 2024 | من هنا

طاقم عمل مسلسل شباب البومب 12

يوجد في المسلسل مجموعة من الأبطال اللامعين، وكل منهم يمتلك الحس الكوميدي والفكاهي بطريقته، ويكونون كالتالي:

وائل الحربي.

مهند الجميلي.

محمد الدوسري.

فيصل العيسي.

على المدفع.

عبد العزيز الفريحي.

سارة اليافعي.

شفيقة يوسف.

روتانا خليجية شباب البومب 12

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن تردد روتانا خليجية شباب البومب 12، فقد أعلنت ادارة قناة روتانا خليجية على أنه من المقرر ان يتم العمل على عرض المسلسل يوميًا من خلالها على الشاشة الخاصة بها بجودة عالية، ليتمكن كل المواطنين من متابعته بشكل حصري، على أن يتم العمل على عرضه في تمام الساعة 6:30 بتوقيت السعودية بعد الفطار مباشرة، على أن يتم العمل على عرضه عبر شاشة روتانا خليجية من خلال ضبط التردد التالي:

لمشاهدة مسلسل شباب البومب 12 رمضان 2024 | من هنا

تردد روتانا خليجية على النايل سات

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد روتانا خليجية على العرب سات

التردد: 11843.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد روتانا خليجية على الياه سات

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

مسلسل شباب البومب 12 الحلقة الثانية

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم العمل على عرض مسلسل شباب البومب 12 الحلقة الثانية، في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، من خلال شاشة قناة روتانا خليجية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، أى أنه من المقرر أن يتم العمل على الاستمتاع بمتابعة كل احداث الحلقة بعد الفطار.