وي سيما شاهد نت مسلسل شباب البومب 12 الحلقة 2 الثانية رابط MYCIMA: شوف لايف

انطلق مؤتمر بحضور عبد الله الشبانة الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات روتانا التلفزيونية، والفنان العالمي فيصل العيسى المنتج المشهور العالمي، لتتناقش بشأن انطلاق الموسم الثاني عشر من مسلسل “شباب البومب” في المؤتمر الصحفي الذي أطلقته مجموعة قنوات روتانا التي مقرها الرياض، من ناحية أخرى حضر المؤتمر مجموعة متنوعة من ألمع النجوم وصناع الأفلام والمسلسل، كما حضر المؤتمر مجموعة بارزة من رجال الأعمال والشخصيات العامة من رواد السوشيال ميديا.

أهم الأحداث في مسلسل شباب البومب 12

تتسم أحداث مسلسل شباب البومب 12 بالكوميديا والإثارة، حيث يواجه الشباب مواقف مضحكة ومحرجة في حياتهم اليومية. يتخلل الحلقات رسائل مفيدة ونصائح تضفي جوًا من المرح على السلسلة.

تطور القصة عبر الحلقات

تتطور قصة مسلسل شباب البومب 12 بشكل مثير ومشوق، حيث يتغير سير الأحداث بشكل مستمر ويبقى المشاهدين على أطوارهم. تتعمق شخصيات الشباب وتظهر جوانب جديدة من شخصياتهم تجعل القصة أكثر إثارة وتشويقًا.

ما هي قصة مسلسل شباب البومب؟

المسلسل حصل على إعجاب الكثير من المشاهدين خلال السنوات السابقة، ولقة نجاحًا كبيرًا، ونجح في صنع قاعدة جماهيرية بمنطقة الخليج، ولأنه يعالج الكثير من المشكلات الرائجة بأسلوب جذاب.

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تدور أحداث المسلسل في جو من الكوميديا، وذلك من خلال مغامرات عامر بصحبة أصدقائه الثلاثة وهم كفتة وشكش وتركي، ويقومون بعرض مجموعة من المواقف الكوميدية المختلفة التي تواجه الشباب السعودي.

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روتانا خليجية شباب البومب 12

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين عن تردد روتانا خليجية شباب البومب 12، فقد أعلنت ادارة قناة روتانا خليجية على أنه من المقرر ان يتم العمل على عرض المسلسل يوميًا من خلالها على الشاشة الخاصة بها بجودة عالية، ليتمكن كل المواطنين من متابعته بشكل حصري، على أن يتم العمل على عرضه في تمام الساعة 6:30 بتوقيت السعودية بعد الفطار مباشرة، على أن يتم العمل على عرضه عبر شاشة روتانا خليجية من خلال ضبط التردد التالي:

تردد روتانا خليجية على النايل سات

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد روتانا خليجية على العرب سات

التردد: 11843.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد روتانا خليجية على الياه سات

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

مسلسل شباب البومب 12 الحلقة الثانية

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم العمل على عرض مسلسل شباب البومب 12 الحلقة الثانية، في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مارس 2024، من خلال شاشة قناة روتانا خليجية في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، أى أنه من المقرر أن يتم العمل على الاستمتاع بمتابعة كل احداث الحلقة بعد الفطار.