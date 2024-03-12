معهد تكنولوجيا الأغذية يدرب طلاب الجامعات المصرية على نظم الجودة والسلامة خلال مراحل الإنتاج

استمرارا للنشاط التدريبى لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ودوره فى اعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل للنهوض بقطاع التصنيع الغذائى لإنتاج غذاء آمن صحيا بتطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية خلال جميع مراحل الإنتاج المختلفة يستقبل المعهد طلاب كليات الزراعة والعلوم والاقتصاد المنزلى بالجامعات المصرية لتدريبهم وتأهليهم فى مجال القطاع الحيوى على مدار العام.



فى هذا الصدد أشار الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية إل أن المعهد استقبل عدد 45 طالب وطالبة من كلية الزراعة – تخصص صناعات غذائية – جامعة القاهرة لتدريبهم لمدة 10 أيام حيث يتضمن البرنامج التدريبى محاضرة للتعرف على دور وزارة الزراعة فى تحقيق الامن الغذائى من خلال المشاريع القومية الزراعية والتى تتضمن التوسع الافقى والرأسى فى الانتاج الزراعى وايضا التعرف على نشأة المعهد وأقسامه ووحداته البحثية وكذلك رؤية وأهداف المعهد ورسالته فى تطوير قطاع التصنيع الغذائى ومساهمته فى حل بعض المشكلات القومية لتوفير السلع الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى للمستهلك المصري وتقليل الإستيراد والحد من الاثار السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الأساليب الحديثة فى مجال تصنيع الزيوت والدهون –اللحوم والأسماك –الحاصلات البستانية (الخضر والفاكهة) –الأغذية الخاصة والتغذية –الألبان ومنتجاتها –المحاصيل الحقلية –الخبز والعجائن وهندسة التصنيع والتعبئة والتغليف.



من جانبه أكد الدكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن البرنامج التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب واكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة فى مجالات التصنيع الغذائى المختلفة و تطبيق نظم جودة وسلامة الأغذية و رفع كفائتهم العملية فى مجال تحليل الأغذية من خلال التدريب العملى للطلاب على اجراء الإختبارات الكيماوية والطبيعية والميكروبيوجية التى تجرى على الأغذية لتحديد جودتها والوقوف على مدى صلاحيتها للإستهلاك الأدمى بالإضافة إلى تدريب الطلاب على الممارسات المعملية الجيدة وكيفية استخدام الأجهزة المعملية بأقسام المعهد المختلفة ومن أهداف البرنامج التدريبى أيضا التعرف على طرق حفظ الأغذية سواء طرق الحفظ التقليدية أو الحديثة لإطالة فترة صلاحيتها وكذلك التدريب على تقليل الفاقد من الغذاء خلال مراحل الإنتاج والتداول علاوه على الإستفادة من مخلفات مصانع الأغذية للمحافظة علي البيئه وزيادة العائد الإقتصادي من خلال القيمة المضافة.