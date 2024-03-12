موانئ البحر الأحمر تتداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1084 شاحنة، و116 سيارة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة بلغ 7 سفن، فضلا عن وصول ومغادرة 1630 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة  أن الواردات بلغت 4 آلاف طن بضائع، و556 شاحنة و102 سيارة، فيما شملت الصادرات 16 ألف طن بضائع، و528 شاحنة و14 سيارة.

وأشارت إلى ميناء سفاجا وصلت إليه السفينتان (الحرية، وبوسيدون إكسبريس) وغادرته السفينتان (أمل، دليلة)، كما تم تداول 2500 طن بضائع، و318 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لأربع سفن (بريدج، وكوين نفرتيتي، آور، سيناء).

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

الهلال يُقصي الاتحاد من دوري أبطال آسيا بفوزٍ ثنائي..اهداف مباراة الهلال والاتحاد في دوري ابطال أسيا 12-3-2024

الهلال يُطير "العميد" من سماء آسيا.. الهلال يفوز على الاتحاد بثنائية في دوري أبطال أسيا

ملخص مباراة الهلال × الاتحاد ببطولة دوري أبطال آسيا.. الزعيم يدمر العميد في عقر داره

ملخص مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم في الدوري المصري

عاجل.. تدمير مباني السفارة المصرية بالخرطوم واحراق جميع محتوياتها (صور)

يلا كورة لايف جاري الآن (1-0).. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الهلال بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أسيا 2024

عاجل.. أول تعليق من كولر بعد الهزيمة من البنك الأهلي

عاجل - شاهد حريق ضخم في مركب سياحي بالمعادي