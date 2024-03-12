موانئ البحر الأحمر تتداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة



ذكرت موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1084 شاحنة، و116 سيارة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة بلغ 7 سفن، فضلا عن وصول ومغادرة 1630 راكبا بموانئها.

وأوضحت الهيئة أن الواردات بلغت 4 آلاف طن بضائع، و556 شاحنة و102 سيارة، فيما شملت الصادرات 16 ألف طن بضائع، و528 شاحنة و14 سيارة.

وأشارت إلى ميناء سفاجا وصلت إليه السفينتان (الحرية، وبوسيدون إكسبريس) وغادرته السفينتان (أمل، دليلة)، كما تم تداول 2500 طن بضائع، و318 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) لأربع سفن (بريدج، وكوين نفرتيتي، آور، سيناء).