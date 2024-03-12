سعر النفط يرتفع قبيل صدور تقارير شهرية عن توقعات الطلب على الخام

الاقتصاد
بوابة الفجر


ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكن تحركات الأسعار كانت محدودة مع ترقب السوق تقارير شهرية من وكالات نفطية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 23 سنتا إلى 82.44 دولار للبرميل بحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش، وصعد عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 17 سنتا ليغلق عند 78.10 دولار للبرميل.

وقال محللون من (إيه.إن.زد) في مذكرة "يجري تداول النفط الخام في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملين تقديرات الطلب من التقارير الشهرية لثلاث وكالات نفط رئيسية"، وأضافوا "بينما نعتقد بأن التقديرات لن تتغير إلى حد بعيد، فإن أي مفاجأة تدفع باتجاه صعود الأسعار ستخفف المخاوف بشأن الطلب" في إشارة إلى بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة.

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