موعد مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي مع نظيره البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء 12 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

تُقام مواجهة الفريقين في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - محمد هاني - علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - كريم نيدفيد.

خط الهجوم: كريم فؤاد - رضا سليم - موديست.

وتذاع تلك المباراة بين الأهلي والبنك الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس 1، حيث تعد مجموعة قنوات أون تايم سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ويدير هذه المباراة بين الأهلي والبنك الأهلي محمود البنا، ويعاونه الثنائي هاني خيري مساعد أول وخالد السيد مساعد ثاني، وسيكون محمد يوسف الحكم الرابع، ويدير غرفة تقنية الفيديو محمد الحنفي، ويعاونه أحمد توفيق طلب.

ويحل فريق الأهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يحتل فريق البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.