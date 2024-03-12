جارية الآن (1-1) مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر يلا شوت

جولة مصرية بين Al Ahly vs National Bank of Egypt اليوم، مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، ويشهد ستاد القاهرة الدولي عودة الحياة إلى الملاعب المصرية، حيث تستضيف المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في الدوري المصري الممتاز بين النادي الأهلي والبنك الأهلي. تأتي هذه المباراة في وقت يعيش فيه عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر لمتابعة أداء فريقهم المفضل بعد فترة من التوقف الإجباري.

بداية مباراة الأهلي والبنك

ق 1: تبادل الكرات في وسط الملعب بين الفريقين

ق2: رمية تماس للأهلي من وسط الملعب

ق4: جوووووول.. موديست يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي

ق6: ركنية أولى للبنك الأهلي

ق7: جووول.. البنك الأهلي يسجل هدف التعادل عن طريق كريم بامبو

ق9: رمية تماس لفريق البنك الأهلي من وسط الملعب

ق11: محاولة هجومية للأهلي، عن طريق أكرم توفيق ولكن وصلت للحارس أبوجبل

ق13: تسديدة خطيرة أرضية من إمام عاشور ولكن يتصدى لها أبوجبل

ق14: ركنية للأهلي نفذها رضا سليم ولكن تصل لأبوجبل بشكل سهل

ق15: تسدية من لاعب البنك الأهلي وتمر بجانب مصطفى شوبير وخارج الملعب

ق16: فرصة خطيرة من رضا سليم ولكن تمر خارج الملعب

ق17: رمية تماس للأهلي ينفذها علي معلول من وسط الملعب

في ظل الأوضاع الصعبة التي مر بها العالم، عاد النشاط الرياضي ليعود للحياة مع العديد من المباريات المثيرة والمنافسات الشرسة. ومن بين هذه المباريات، تبرز مواجهة الأهلي والبنك الأهلي، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث المهمة في مشواره في الدوري.

للنادي الأهلي، يأتي هذا اللقاء بعد فوزه بلقاء القمة ضد غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر 2023. بتحقيقه لهذا اللقب، رفع النادي راية البطولة للمرة الـ 39 في تاريخه، مؤكدًا بذلك مكانته كأحد أعظم الأندية في العالم العربي.

ومع بداية مرحلة جديدة في الدوري المصري الممتاز، يعود الأهلي للمنافسة بقوة وعزم، وهو يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة من 7 مباريات. يسعى الفريق لتحقيق النتائج الإيجابية والصعود في الترتيب للمنافسة على اللقب والمحافظة على سمعته كأحد أبرز الأندية في المنطقة.

أما البنك الأهلي، فيتربص في المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، حيث يسعى أيضًا لتحسين أدائه وتحقيق النتائج الإيجابية في مباراة اليوم. يعلم الفريق أهمية هذا اللقاء في سبيل الابتعاد عن منطقة الخطر وتحقيق النقاط التي قد تكون حاسمة في نهاية الموسم.

متي موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2024 ؟

مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في الدوري المصري الممتاز في يوم الثلاثاء، الموافق 12 مارس 2024. ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر هذا اللقاء المثير الذي سيجمع بين الفريقين في ملعب ستاد القاهرة الدولي.

من المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. سيكون هذا الوقت مثاليًا لمحبي كرة القدم لمتابعة اللقاء ودعم فريقهم المفضل.

مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر يلا شوت

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومشوقة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث في مشواره في الدوري. سيكون الأهلي على استعداد لتقديم أفضل أداء له والتغلب على خصمه، بينما يسعى البنك الأهلي لإظهار قوته وتحقيق النتيجة الإيجابية في هذه المواجهة الصعبة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2024؟

تقدم شبكة البث الفضائية المصرية "أون تايم سبورت" باقة متنوعة وشاملة من المحتوى الرياضي، حيث تعتبر الناقل الحصري لجميع المسابقات الكبرى في مصر، بما في ذلك الدوري المصري الممتاز، إلى جانب مباريات المنتخب المصري الودية وبعض الرسميات الأخرى.

ومن بين المباريات التي تلقى اهتمامًا خاصًا من قِبل الجماهير، تأتي مباراة الأهلي والبنك الأهلي المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في الدوري المصري الممتاز. وتعتزم الشبكة المصرية تخصيص القناة الثانية "أون تايم سبورت 1" لبث هذه المباراة، حيث ستكون هذه القناة المصدر الرئيسي لجماهير الكرة المصرية لمتابعة هذا اللقاء المهم.

يأتي هذا الإعلان ليؤكد على التزام الشبكة المصرية بتقديم أفضل تجربة مشاهدة للمباريات الرياضية، مشاهدة مباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري، وتقديم التغطية الشاملة لأبرز الأحداث الرياضية في مصر وخارجها. وبفضل هذه المبادرات، يمكن لعشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي الاستمتاع بمتابعة المباريات الحصرية والمثيرة عبر قنوات "أون تايم سبورت".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2024

قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي بث مباشر يلا شوت في الدوري المصري 2024 تجدها بنفس التردد على القمر الاصطناعي نايل سات، وهو كالتالي..

تردد قنوات أون تايم سبورت التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري 2024

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والبنك الأهلي في الأسبوع 15 من الدوري المصري الممتاز 2024، من خلال الحسابان الرسميان لموقع كورة بلس على يوتيوب وفيسبوك.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي

أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تشكيلة الحكام لمباراة الأهلي والبنك الأهلي، حيث سيقود اللقاء الحكم محمود البنا، بينما يساعده كل من: هاني خيري وخالد السيد كمساعدين، ويشغل محمد يوسف دور الحكم الرابع. وسيتولى محمد الحنفي مهمة تقنية الفيديو، مع مساعدة أحمد توفيق طلب.

يأتي هذا الإعلان لتأكيد جاهزية الحكام لإدارة المباراة بكفاءة وعدالة، وضمان سير اللقاء بسلاسة وتقديم القرارات الصحيحة. ومن المتوقع أن يكون الطاقم التحكيمي على قدر كبير من الاحترافية في توجيه المباراة والتعامل مع أية حالات مثيرة للجدل بطريقة مهنية.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة البنك

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، عمر كمال، رامي ربيعية، خالد عبد الفتاح.

الوسط: حسين الشحات، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد عبد القادر، كريم فؤاد.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

غيابات الأهلى عن مباراة البنك الأهلى

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة البنك الأهلي في مباراة مهمة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024. ومع غياب عدد من اللاعبين البارزين بسبب الإصابة والراحة، يتطلع الفريق لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الهامة.

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من بين الغائبين عن الأهلي في هذه المباراة الحاسمة كل من: محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، ووسام أبو علي، إلى جانب أليو ديانج، الذين يعانون من الإصابة وغيابهم يعتبر خسارة كبيرة للفريق. كما سيغيب أحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي "كريستو" لعودتهما مؤخرًا من الإصابة، وهما بحاجة إلى فترة إعادة التأهيل والتأهب للعب.

وبخلاف الإصابات، فإن الثنائي بيرسي تاو ومحمد عبد المنعم قرر الجهاز الفني إراحتهما في هذه المباراة، فيما تم استبعاد الثنائي محمود متولي وكريم الدبيس بقرار فني من المدير الفني للفريق الأحمر، مارسيل كولر.

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تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، لخوض المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً. ويُنظِّم المدير الفني مارسيل كولر محاضرة ختامية مع اللاعبين، لتأكيد المهام المطلوبة منهم في هذه المواجهة المهمة.

هدافو الأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- أحرز بيرسي تاو أربعة أهداف بواقع هدفين في شباك فريق المصري البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى بالدوري وهدفين آخرين في شباك الإسماعيلي بمباراة الجولة الثالثة بالدوري.

2- سجل رضا سليم هدفين بواقع هدف في شباك فريق المصري البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى وهدف في شباك فريق بلدية المحلة بالجولة الخامسة.

3- أحرز كريم فؤاد هدفين بواقع هدف في شباك فريق المصري البورسعيدي في لقاء الجولة الأولى وهدف في شباك فريق بلدية المحلة بالجولة الخامسة.

4- سجل أنتوني موديست هدفًا في شباك فريق الجونة في لقاء الجولة الرابعة وهدف في شباك فريق بلدية المحلة بالجولة الخامسة.

5- أحرز وسام أبوعلى هدفين في شباك فريق بلدية المحلة بالجولة الخامسة بالدوري.

6-- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق الإسماعيلي في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

7- أحرز طاهر محمد طاهر هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

8- سجل محمد هاني هدفًا في شباك فريق المقاولون العرب في لقاء الجولة السادسة بالدوري.

9- أحرز ياسر ابراهيم هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في لقاء الجولة الثانية بالدوري.

10- سجل محمد مجدي أفشة هدفًا في شباك فريق سيراميكا كيلوباترا في لقاء الجولة الثانية بالدوري.