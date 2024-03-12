خبير: "ملهم" بوابة الاستثمار التقني في السعودية

في سعيها لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز مكانتها في الساحة العالمية، تولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا بمجالات الثورة الصناعية الرابعة.

يؤكد الدكتور عبدالرحمن طه، خبير اقتصادي، على هذا التركيز الكبير والجهود المبذولة، حيث تعتبر قرية ملهم، الواقعة في شمال غرب الرياض بمحافظة حريملاء، نموذجًا بارزًا لتطبيق تلك الاستراتيجية.

الدكتور عبد الرحمن طه

قرية ملهم في المملكة العربية السعودية

استضافت قرية ملهم مجموعة من الفعاليات والمعارض الهامة، مثل معرض ليب ٢٠٢٣ ومعرض ستي سكيب، والتي جذبت استثمارات تقنية بقيمة تتجاوز ٦ مليارات دولار.

وفي إطار هذا الجهد، شهدت القرية إطلاق صندوق بروسبيرتي ٧ بقيمة مليار دولار واستثمارات في شركة نيوم التقنية الرقمية القابضة بقيمة مليار دولار أيضًا.

كما تم توقيع اتفاق لتطوير أرض ملهم لوجستيًا مع شركة سال المتخصصة في اللوجستيات.

وبناءً على رؤية المملكة ٢٠٣٠، يرى طه أن التوسع المكاني والتطوير ودمج التاريخ والسياحة والتكنولوجيا في قرية ملهم، يجعلها نقطة جذب للاستثمار والفرص في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.