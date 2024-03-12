رضا سليم يستعيد المقدمة للأهلي بهدف ثان

تجري الان احداث الشوط الأول من مباراة البنك الاهلي والأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري المصري الممتاز "دوري نايل".

واستطاع انتوني موديست تسجيل الهدف الأول في شباك البنك الاهلي وذلك مع حلول الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وتعادل كريم بامبو سريعا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

واستطاع رضا سليم استعادة المقدمة للمارد الأحمر بهدف ثان في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، علي معلول

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: كريم فؤاد، رضا سليم، موديست

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