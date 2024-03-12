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الإثارة تتواصل وهدف التعادل للبنك الأهلي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

تجري الان احداث الشوط الثاني من مباراة البنك الاهلي والأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري المصري الممتاز "دوري نايل".

واستطاع انتوني موديست تسجيل الهدف الأول في شباك البنك الاهلي وذلك مع حلول الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء.

وتعادل كريم بامبو سريعا في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

واستطاع رضا سليم استعادة المقدمة للمارد الأحمر بهدف ثان في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول

وعاد من جديد محمد هلال النتيجة للبنك عند الدقيقة 63، ليعود الاهلي بالمقدمة عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 72.

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لكن التعادل كان من جديد بعد تسجيل سعيدو سيمبوري في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع:، أكرم توفيق، عمر كمال عبدالواحد، رامي ربيعة، علي معلول
خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة
خط الهجوم: كريم فؤاد، رضا سليم، موديست

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل مباريات الدوري المصري عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.
 

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