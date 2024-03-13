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برشلونة يكتسح نابولي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

اكتسح فريق برشلونة الإسباني نظيره فريق نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب الدور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.

وكانت المباراة قد انطلقت مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة يكتسح نابولي بثلاثية ويتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيطر فريق برشلونة على معظم أوقات المباراة في الشوط الأول والثاني، كما شهدت المباراة تألق كبير للاعبي البارسا.

وافتتح اللاعب فيرمين لوبيز التسجيل لفريق برشلونة في المباراة عند الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، واضاف جواو كانسيلو الهدف الثاني عند الدقيقة 17.

وقلص اللعب أمير رحماني النتيجة لصالح فريق نابولي وسجل الهدف الأول عند الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

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وسجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لفريق برشلونة في المباراة عند الدقيقة 83.

وبهذه النتيجة تأهل فريق برشلونة إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على نابولي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.
 

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