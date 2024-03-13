عاجل.. بايدن يفوز رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسميا بترشيح الحزب الديمقراطي، لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر من هذا العام.

يواجه الرئيس الديمقراطي انشقاقا داخل القاعدة التقدمية لحزبه، التي تشعر بالغضب لأنه لم يفعل المزيد لوقف حرب إسرائيل في غزة.

والشهر الماضي في ميشيغان، اجتذب التصويت الاحتجاجي "غير ملتزم" أكثر من 100 ألف صوت، لكن بايدن حقق الفوز في النهاية.

وقبل تصويت أمس الثلاثاء، حثت لافتات متناثرة في جميع أنحاء سياتل بولاية واشنطن المشاركين في الانتخابات التمهيدية على التصويت بـ "غير ملتزم" أيضا، وكتب على بعض اللافتات “أكثر من 30 ألف شهيد في غزة. صوتوا على وقف إطلاق النار يوم 12 مارس".

والأمر ذاته ينطبق على جورجيا، حيث يضغط السياسيون المحليون والزعماء الدينيون على بايدن للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.