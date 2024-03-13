الشاعر إسلام خليل: عشت أجمل فترات حياتي في وجود أمي وأبويا

استعاد الشاعر إسلام خليل، العديد من الذكريات السعيدة في حياته الشخصية، لافتا إلى أن قضى أجمل فترات حياته في وجود والده ووالدته وأمنية أي إنسان أي يطول الله في أعمارهما معقبا: "بتحس إنك صغير طول ما هما عايشين".

وأضاف الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسوأ فترات حياتي وحاجة حصلت في حياتي رحيل وفقدان أمي وأبويا، موضحا أن المخرج داوود عبد السيد أول من دعمه ووقف بجواره في عالم الفن حينما أصر على اختياري لكتابة أغاني فيلم مواطن ومخبر وحرامي.

تابع الشاعر إسلام خليل،:"أنا فقري في الهزار والضحك زي العيال اللي كنت بدرس لهم وكان الفصل في المدرسة بالنسبة لي مثل المسرح والطلاب بمثابة الجمهور، لافتا إلى أن أغنية ما بخفش وأنت عارف كانت وش السعد عليا "طرقعت معايا".