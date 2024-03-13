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الشاعر إسلام خليل: المخرج داوود عبد السيد أول من دعمني فنيا

توك شو
بوابة الفجر

قال الشاعر إسلام خليل، إن المخرج داوود عبد السيد أول من دعمه ووقف بجواره في عالم الفن حينما أصر على اختياري لكتابة أغاني فيلم مواطن ومخبر وحرامي.

واستعاد الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، العديد من الذكريات السعيدة في حياته الشخصية، لافتا إلى أن قضى أجمل فترات حياته في وجود والده ووالدته وأمنية أي إنسان أي يطول الله في أعمارهما معقبا: "بتحس إنك صغير طول ما هما عايشين"، وأسوأ حاجة حصلت في حياتي كان برحيل وفقدان أمي وأبويا".

تابع الشاعر إسلام خليل،:"أنا فقري في الهزار والضحك زي العيال اللي كنت بدرس لهم وكان الفصل في المدرسة بالنسبة لي مثل المسرح والطلاب بمثابة الجمهور، لافتا إلى أن أغنية ما بخفش وأنت عارف كانت وش السعد عليا "طرقعت معايا".

الشاعر إسلام خليل إسلام خليل محمد موسى الحدث اليوم داوود عبد السيد
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