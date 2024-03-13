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الشاعر إسلام خليل: كنت أتقاضي 200 جنيه في تأليف الأغنية

توك شو
بوابة الفجر

كشف الشاعر إسلام خليل، عن أول أجر تقاضاه من الفن، موضحا أن أغنية ما بخفش وأنت عارف كانت وش السعد عليه معقبا "طرقعت معايا" وكنت متوقع نجاحي في عالم الفن والتأليف، وتقاضيت عليها 200 جنيه.

تابع الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم بمثابة والده واحتضني أبويا، وسطرا تاريخا حافلا من الأغاني الشعبية ووأبنائه بمثابة إخوتي ما حدث بينها كانت تصرفات عشوائية نتيجة وفاة والدهم".

تابع، المخرج داوود عبد السيد أول من دعمه وواقف بجواره في عالم الفن حينما أصر على اختياري لكتابة أغاني فيلم مواطن ومخبر وحرامي.

الشاعر إسلام خليل إسلام خليل محمد موسى الحدث اليوم
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