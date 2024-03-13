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إسلام خليل يفتح النار على مؤدي المهرجانات: بيقدموا إسفاف

توك شو
بوابة الفجر

شن الشاعر إسلام خليل، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات، قائلا: إن مجال الغناء باظ بسبب ما يقدمونه من إسفاف، وبدأت الأمور حاليا في تحسن بعد تدخل نقابة المهن الموسيقية وفرض العديد من القواعد والشروط ومواجهة هذا الإسفاف بقوة.

تابع الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شاركت مع المطرب عصام كاريكا في 14 فيلما، وكتبت أغنية فيلم اللي باللي بالك وكانت بداية علاقتي به، وألفت أغنية وحياة أميرة ولبنى وسميرة للفنان الكوميدي محمد هنيدي في فيلم يا أنا يا خالتي".

أضاف الشاعر إسلام خليل، وكتب أغنية "الهوستا كوستا" للفنان صلاح عبد الله في فيلم عسكر في المعسكر معقبا: إسفافي لذيذ".
 

الشاعر إسلام خليل إسلام خليل محمد موسى الحدث اليوم
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