إسلام خليل: شاركت مع المطرب عصام كاريكا في 14 فيلما

قال الشاعر إسلام خليل، إنه شارك مع المطرب عصام كاريكا في 14 فيلما، لافتا إلى أن بداية علاقته به كانت في فيلم اللي باللي بالك، كما شاركت بأغنية وحياة أميرة ولبنى وسميرة التي أدها الفنان الكوميدي محمد هنيدي في فيلم يا أنا يا خالتي".

تابع الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كتب أغنية "الهوستا كوستا" للفنان صلاح عبد الله في فيلم عسكر في المعسكر معقبا: الإسفافي بتاعي لذيذ".

وشن الشاعر إسلام خليل، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات، قائلا: إن مجال الغناء باظ بسبب ما يقدمونه من إسفاف، وبدأت الأمور حاليا في تحسن بعد تدخل نقابة المهن الموسيقية وفرض العديد من القواعد والشروط ومواجهة هذا الإسفاف بقوة.