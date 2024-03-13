الشاعر إسلام خليل عن أغنية "الهوستا كوستا": الإسفاف بتاعي لذيذ

علق الشاعر إسلام خليل، على كتابته أغنية "الهوستا كوستا" للفنان صلاح عبد الله في فيلم عسكر في المعسكر قائلا: الإسفاف بتاعي لذيذ".

وأوضح الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه شارك مع المطرب عصام كاريكا في 14 فيلما، لافتا إلى أن بداية علاقته به كانت في فيلم اللي باللي بالك، كما شارك بأغنية وحياة أميرة ولبنى وسميرة التي أدها الفنان الكوميدي محمد هنيدي في فيلم يا أنا يا خالتي".

وشن الشاعر إسلام خليل، هجوما حادا على مؤدي المهرجانات، قائلا: إن مجال الغناء باظ بسبب ما يقدمونه من إسفاف، وبدأت الأمور حاليا في تحسن بعد تدخل نقابة المهن الموسيقية وفرض العديد من القواعد والشروط ومواجهة هذا الإسفاف بقوة.