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الشاعر إسلام خليل يفتح النار على سعد الصغير: مؤدي وليس مطربا

توك شو
سعد الصغير
سعد الصغير

قال الشاعر إسلام خليل، الفنان سعد الصغير مؤدي وليس مطربا، ولكنه على المستوى الشخصي، جدع ومخلص "ومبيكلش حق حد".

تابع الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، محمود الليثي من الأصوات الكويسة جدا، ولكن دخل في سكة غلط معرفش ليه في أغاني الهانك، مؤكدا أن الأغنية الشعبية تأثرت كثيرا بأغاني المهرجانات، وانضم مطربي الأغاني الشعبية إلى مؤدي المهرجانات معقبا: "اللي اختشوا ماتوا".

وروى الشاعر إسلام خليل، تفاصيل ومواقف مؤثرة جمعته بالفنان الراحل سمير غانم، موضحا أن أول لقاء جمعهما قال له الفنان الراحل:"تعالى ده أنت الفرخة اللي بتبيض لشعبان دهب" وكان دائم الاتصال بي ونتبادل الإفيهات يوميا.
 

الشاعر إسلام خليل إسلام خليل محمد موسى الحدث اليوم
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