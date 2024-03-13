ads

أمريكا: استهداف المدمرة "لابون" في البحر الأحمر بصاروخ حوثي

عربي ودولي
المدمرة لابون
المدمرة "لابون"

أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، استهداف المدمرة "لابون" في البحر الأحمر بواسطة صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي من داخل اليمن.

وقالت القيادة في بيان لها: "أطلق الحوثيون الإرهابيون صاروخًا باليستيًا قصير المدى من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه المدمرة الأمريكية (يو إس إٍ لابون" في البحر الأحمر".

وأضافت: "الصاروخ لم يصب المدمرة ولم يبلغ عن وقوع أية إصابات".

وأكدت أن القوات الأمريكية وسفينة تابعة للتحالف تمكنت من إسقاط طائرتين دون طيار تم إطلاقهما من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

الجيش الأمريكي جماعة الحوثي اليمن الحوثيين المدمرة لابون
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل-نتائج قرعة دور ربع النهائي من الكونفدرالية ودربي مصري يجمع بين الزمالك وفيوتشر

الهلال يُقصي الاتحاد من دوري أبطال آسيا بفوزٍ ثنائي..اهداف مباراة الهلال والاتحاد في دوري ابطال أسيا 12-3-2024

عاجل.. تدمير مباني السفارة المصرية بالخرطوم واحراق جميع محتوياتها (صور)

عاجل-نتائج قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا ومواجهة نارية للأهلي

ملخص مباراة الهلال × الاتحاد ببطولة دوري أبطال آسيا.. الزعيم يدمر العميد في عقر داره

"كلم ربنا وطلب السماح".. علاء مرسي يكشف الكنز في رحلته مع السرطان (السر في حقنه البنج)

ملخص مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم في الدوري المصري

“ماشي في سكة غلط”.. إسلام خليل ينتقد محمود الليثي بسبب أغاني "الهانك"