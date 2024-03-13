“ماشي في سكة غلط”.. إسلام خليل ينتقد محمود الليثي بسبب أغاني "الهانك"

انتقد الشاعر إسلام خليل، المطرب محمود الليثي، لافتا إلى أنه من الأصوات الجيدة جدا، معقبا ولكنه دخل في سكة غلط معرفش ليه بعد تمسكه بأغاني الهانك، مؤكدا أن الأغنية الشعبية تأثرت كثيرا بأغاني المهرجانات، وانضم مطربي الأغاني الشعبية إلى مؤدي المهرجانات معقبا: "اللي اختشوا ماتوا".

وروى الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل ومواقف مؤثرة جمعته بالفنان الراحل سمير غانم، موضحا أن أول لقاء جمعهما قال له الفنان الراحل:"تعالى ده أنت الفرخة اللي بتبيض لشعبان دهب" وكان دائم الاتصال بي ونتبادل الإفيهات يوميا.

تابع الشاعر إسلام خليل، الفنان سعد الصغير مؤدي وليس مطربا، ولكنه على المستوى الشخصي، جدع ومخلص "ومبيكلش حق حد".