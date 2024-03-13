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إسلام خليل عن سرقة حمو بيكا لحن “آه لو كنت رئيس”: اعتبرتها صدقة

توك شو
بوابة الفجر

علق الشاعر إسلام خليل على حصول مؤدي المهرجانات حمو بيكا على تصريح من نقابة المهن الموسيقية يسمح له بالغناء قائلا: "الناس هي اللي بتصفي".

تابع الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، اعتبرت لحن أغنية «آه لو كنت رئيس»: التي سرقها مني حمو بيكا صدقة، معربا عن حزنه الشديد لعدم تواصله معه والاعتذار على الأقل عن الواقعة".

أضاف الشاعر إسلام خليل،:"كل العيال بتاعت المهرجانات دي بتكرهني جدا، وبيشتموني، مؤكدا أن الأغنية الشعبية تأثرت كثيرا بأغاني المهرجانات، وانضم مطربي الأغاني الشعبية إلى مؤدي المهرجانات معقبا: "اللي اختشوا ماتوا".

حمو بيكا إسلام خليل نقابة المهن الموسيقية
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