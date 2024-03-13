الشاعر إسلام خليل يهاجم مطربي الفن الشعبي: اللي اختشوا ماتوا

توك شو
بوابة الفجر

أعرب الشاعر إسلام خليل، عن استيائه الشديد من انضمام مطربي الفن الشعب إلى مؤدي المهرجانات، مضيفا: المطرب محمود الليثي من الأصوات الجيدة جدا، ولكنه دخل في سكة غلط معرفش ليه بعد تمسكه بأغاني الهانك.

تابع الشاعر إسلام خليل، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأغنية الشعبية تأثرت كثيرا بأغاني المهرجانات، وانضم مطربي الأغاني الشعبية إلى مؤدي المهرجانات معقبا: "اللي اختشوا ماتوا".

وعلق الشاعر إسلام خليل على حصول مؤدي المهرجانات حمو بيكا على تصريح من نقابة المهن الموسيقية يسمح له بالغناء قائلا: "الناس هي اللي بتصفي".

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