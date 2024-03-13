الشاعر إسلام خليل: كنت بعتبر المدرسة زي المسرح والطلاب بمثابة الجمهور

كشف الشاعر إسلام خليل، عن أسوأ فترات حياته، لافتا إلى أن رحيل والديه شكل له حزنا عميقا لم يخرج منه حتى الآن.

وأضاف الشاعر إسلام خليل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "أنا فقري في الهزار والضحك زي العيال اللي كنت بدرس لهم وكان الفصل في المدرسة بالنسبة لي مثل المسرح والطلاب بمثابة الجمهور، لافتا إلى أن أغنية ما بخفش وأنت عارف كانت وش السعد عليه "طرقعت معايا".

تابع الشاعر إسلام خليل، المخرج داوود عبد السيد أول من دعمه ووقف بجواره في عالم الفن حينما أصر على اختياري لكتابة أغاني فيلم مواطن ومخبر وحرامي.

