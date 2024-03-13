إسلام خليل: مش بشوف شاعر يتحب غير نفسي وأيمن بهجت قمر

كشفت الشاعر إسلام خليل، عن ضعف كلمات أغاني تترات المسلسلات في الوقت الراهن، لافتة إلى أن تتر مسلسل الحارة الذي كتبه لقى صدى واسع من الجمهور وحققت نجاحا كبيرا "كل الميكرو باصات كانت مشغلاه".

وأضاف الشاعر إسلام خليل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أغنية عيني على أهل كايرو التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر لمسلسل أهل كاير من العلامات الفارقة في الدراما، مضيفا: "مش لاقي حد أحبه غير نفسي وأيمن بهجت قمر".

تابع، "أنا فقري في الهزار والضحك زي العيال اللي كنت بدرس لهم وكان الفصل في المدرسة بالنسبة لي مثل المسرح والطلاب بمثابة الجمهور، لافتا إلى أن أغنية ما بخفش وأنت عارف كانت وش السعد عليه "طرقعت معايا".