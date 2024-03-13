الشاعر إسلام خليل يهاجم عصام صاصا: سارق كل ألحان أغانيه

فتح الشاعر إسلام خليل، النار على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، قائلا: سارق كل ألحان أغانيه وسارق ألحان لي كتيرة ولكن صوته حلو".

وكشف الشاعر إسلام خليل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن ضعف كلمات أغاني تترات المسلسلات في الوقت الراهن، لافتة إلى أن تتر مسلسل الحارة الذي كتبه لقى صدى واسع من الجمهور وحققت نجاحا كبيرا "كل الميكرو باصات كانت مشغلاه".

تابع، أغنية عيني على أهل كايرو التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر لمسلسل أهل كاير من العلامات الفارقة في الدراما، مضيفا: "مش لاقي حد أحبه غير نفسي وأيمن بهجت قمر".