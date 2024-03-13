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اقتصاد اليابان يحقق نموا بمعدل 0.1 % خلال الربع الأخير من العام الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر

حقق اقتصاد اليابان نموًا خلال الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 0.1 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، حسب ما أعلنه مكتب الحكومة اليابانية.

 

وتوقع المحللون نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الأخير بمعدل 0.3 % بعد انكماشه بمعدل 0.7 % خلال الربع الثالث.

 

وعلى أساس سنوي سجل اقتصاد اليابان نموًا بمعدل 0.4 % خلال الربع الأخير من العام الماضي.

 

وسجل الإنفاق الرأسمالي في اليابان نموًا ربع سنوي بمعدل 2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

 

وخلال الفترة نفسها، زاد الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.2 % مقارنة بالربع الثالث في حين تراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3 %.

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