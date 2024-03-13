ساعات الصيام في مصر خلال رمضان 2024: توقيت الإمساك والإفطار

ساعات الصيام في مصر خلال رمضان 2024: توقيت الإمساك والإفطار.. يأتي شهر رمضان في المرتبة التاسعة ضمن التقويم الهجري، وهو يلية شهر شعبان مباشرة، بينما يليه شهر شوال ولهذا الشهر قدرة خاصة وتميز من الله عز وجل على سائر الأشهر الأخرى، إذ أنه يعتبر من أساسيات الإسلام الخمس التي يجب على كل مسلم الالتزام بها، بما في ذلك فريضة الصوم وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام قام على خمس دعائم هي: الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، إقامة الصلاة، إعطاء الزكاة، أداء فريضة الحج لبيت الله الحرام، وصوم شهر رمضان.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

ساعات الصيام في مصر خلال رمضان 2024: توقيت الإمساك والإفطار

مدة الصيام هي ثلاث عشرة ساعة وعشرون دقيقة.

تناول السحور يكون في تمام الساعة الثانية والدقيقة الثانية والعشرين، ويبدأ الإمساك عند الساعة الرابعة والدقيقة الثانية والعشرين.

وقت أذان الفجر يكون في الساعة الرابعة واثنتين وأربعين دقيقة، شروق الشمس يكون في الساعة السادسة والدقيقة الثامنة.

صلاة الظهر تقام في الثانية عشرة وخمس دقائق ظهرًا.

والعصر في الساعة الثالثة والدقيقة الثامنة والعشرين.

أما صلاة المغرب فتكون عند الساعة السادسة ودقيقتين.

وتختتم الصلوات بصلاة العشاء في الساعة السابعة والدقيقة التاسعة عشر.

إمساكية شهر رمضان 2024

حسب الجدول الزمني لشهر رمضان المبارك، سيستمر شهر رمضان لمدة ثلاثين يوما، وسيبدأ في يوم الاثنين الواقع في الحادي عشر من مارس، الموافق للأول من رمضان ومن المتوقع أن يكون هذا اليوم هو الأسهل من حيث عدد ساعات الصوم، إذ يمتد الصيام لمدة ثلاث عشرة ساعة وثمانية عشر دقيقة فقط.

يصادف آخر يوم في شهر رمضان يوم الثلاثاء التاسع من شهر أبريل، الموافق لليوم الثلاثين من رمضان، وهذا اليوم يعتبر أطول الأيام خلال شهر الصوم من حيث الفترة الزمنية للصيام، إذ تبلغ مدته 14 ساعة و14 دقيقة.