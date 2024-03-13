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بريطانيا: ارتفاع معدل البطالة لأول مرة منذ يوليو الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر

تشهد بريطانيا ارتفاعًا في معدل البطالة لأول مرة منذ يوليو الماضي، وذلك في ظل انخفاض معدل نمو الأجور، مما يشير إلى أن تباطؤ وتيرة نمو سوق العمل، وتراجع بعض الضغوط التضخمية التي أثارت قلق بنك إنجلترا.

ونقلت وكالة بولمرج الألمانية عن مكتب الإحصاء الوطني اليوم الثلاثاء، قوله إن معدل البطالة ارتفع إلى 3.9 % خلال ثلاثة أشهر حتى يناير الماضي، بعدما سجل 3.8 % خلال الربع الممتد حتى ديسمبر الماضي.

كما تراجع متوسط نمو الأجور باستثناء العلاوات إلى 6.1 % خلال نفس الربع، مقارنة بـ 6.2 % في الربع الممتد حتى ديسمبر الماضي.

وتعمل جهود البنك المركزي لتهدئة الطلب في الاقتصاد على تخفيف الضغط على سوق العمل.

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