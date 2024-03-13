وزير الإسكان يُتابع موقف وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بـ6 مدن جديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بمدن القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والمنيا الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير دورية للمشروعات.



وشدد الدكتور عاصم الجزار، على مواصلة الجولات التفقدية لمواقع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، التي تتولى الوزارة تنفيذها، ولا سيما وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والاهتمام بأصول الصناعة، وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها، وكذا المتابعة الدورية للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، للتأكد من تنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات المطلوبة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.



وفي هذا السياق، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة لتوفير سكن ملائم لكل المصريين.



وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه جارٍ تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5208 وحدات سكنية، و174 وحدة إدارية، و81 وحدة تجارية، جارٍ تنفيذها، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت مرحلة متقدمة.



وتفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " نموذج الـ٩٠مترا بالحى الـ١٥-١٦ بالمدينة، كما تفقد أعمال البنية الأساسية بالحى وتشمل ( صرف - مياه - طرق )، للوقوف على آخر المستجدات للأعمال الجارية.



وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم وجارٍ تنفيذ ٦٣٨ عمارة بإجمالي ١٥٣١٢ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، موجهًا بضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة، وتوريد الخامات المتبقية وتكثيف العمالة، والمعدات، لإنهاء الوحدات فى المواعيد المقرر لها، وتسليم الوحدات لمستحقيها ضمن خطة الدولة نحو توفير المسكن الملائم.



وفي المنيا الجديدة، تفقد المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " الجاري تنفيذها بالمدينة بمحوري ( محدودي الدخل - متوسطي الدخل ).



واستعرض المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، الإنجازات التي تحققت ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " المرحلة السادسة في منطقة غرب المطار.



وصرح بأنه تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة السادسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " التي تستهدف منخفضي الدخل، بمنطقة غرب المطار، موضحًا أنها تنقسم لـ3 قطاعات (أ – ب – ج) بمساحات تتجاوز 3 آلاف فدان.



وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ ١٦٠٠٠ وحدة سكنية جديدة بمنطقة غرب المطار، وتم تسليم ٥٠٠٠ وحدة سكنية منها، وجارٍ التسليم تباعا، ليبلغ عدد الوحدات التي تم وجارٍ تنفيذها بقطاعات منطقة غرب المطار 90 ألف وحدة سكنية.



وقام المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة لمدينة السادات لتفقد ومتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس الجهاز، والمهندس أسامة محمد، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو المشروعات.



وتفقد مسئولو الإسكان، في جولتهم بمدينة السادات، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بحي الفردوس بإجمالي ٤٤٩٦ وحدة سكنية ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة، لمتابعة الأعمال المتبقية.



كما تابع مسئولو الوزارة بمدينة السادات، أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق المحور المركزي وامتداده، وأثنوا على جودة الأعمال، موجهين بسرعة استكمال الأعمال المطلوبة بالطرق من طبقة أسفلتية وتنسيق الموقع في أسرع وقت، والالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، وكذا استكمال أعمال التليفونات والطرق والموقع العام.



وقال المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنه جارٍ استكمال الأعمال الجارية بمواقع المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بحى النرجس، المرحلة الرابعة، موضحًا أنه تم وجارٍ تنفيذ 298 عمارة نموذج مساحة 90 مترا للوحدة كاملة المرافق.

