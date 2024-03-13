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رسميًا.. يوفنتوس يتأهل إلى مونديال الأندية 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تأهل فريق يوفنتوس الإيطالي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام بمشاركة 32 ناديًا في الولايات المتحدة.

رسميًا.. يوفنتوس يتأهل إلى مونديال الأندية 2025

أشار "فيفا" في تدوينة عبر حسابه الرسمي على إكس، إلى تأهل يوفنتوس مستفيدًا من تفوقه في التصنيف الأوروبي المتراكم، بعد خروج نابولي الإيطالي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام برشلونة الإسباني.

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وأوضح: "يوفنتوس بات الفريق العاشر من أوروبا الذي يتأهل لمونديال الأندية 2025، مستفيدًا من تصنيفه الأوروبي التراكمي في آخر 4 أعوام.

وسبق أن تأهلت أندية تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 2021 و2022 و2023، بينما تأهلت أندية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند من ألمانيا، بنفيكا وبورتو من البرتغال، باريس سان جيرمان الفرنسي، وإنتر ميلان الإيطالي، بفضل التفوق في التصنيف الأوروبي التراكمي.

ويتبقى لأوروبا مقعدان أخيران للفائز بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بخلاف فريق إسباني آخر من التصنيف.

ويبقى المقعد الإسباني حائرًا بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد.

 

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