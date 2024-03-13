ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.. هالاند يتصدر واسم مفاجئ يلاحقه

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يتصدر النرويجي إيرلينج هالاند نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي وينافسه اللاعب واتكينز ومعهم محمد صلاح ويقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 64 نقطة

2- ليفربول 64 نقطة

3- مانشستر سيتي 63 نقطة

4- أستون فيلا 55 نقطة

5- توتنهام 53 نقطة

6- مانشستر يونايتد 47 نقطة

7- وست هام 43 نقطة

8- برايتون 42 نقطة

9- ولفرهامبتون 41 نقطة

10- نيوكاسل 40 نقطة

11- تشيلسي 39 نقطة

12- فولهام 35 نقطة

13- بورنموث 32 نقطة

14- كريستال بالاس 29 نقطة

15- برينتفورد 26 نقطة

16- ايفرتون 25 نقطة

17- نوتينجهام 24 نقطة

18- لوتون تاون 21 نقطة

19- بيرنلي 14 نقطة

20- شيفيلد 14 نقطة

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هدافي الدوري الإنجليزي

1- هالاند 18 هدف

2- واتكينز 16 هدف

3- محمد صلاح 15 هدف

4- سولانكي 14 هدف

5- سون 14 هدف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قناة bein sports 2

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي البريمرليج هالاند مانشستر سيتي
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