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استكمال مشروعات تطوير الطرق بالمناطق الصناعية والسكنية بمدينة العبور

الاقتصاد
بوابة الفجر

تابع المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال مشروعات تطوير الطرق والتوسعات بالمناطق الصناعية بالمدينة، موضحًا أنه جارٍ استكمال أعمال إعادة الشي لأصله ( أسفلت) للتوسعات التي تمت بشارع الـ ٥٠، وشارع الـ ٣٠٠ بالمنطقة الصناعية الأولى، وكذلك استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية لكامل القطاع بشارع الـ ١١٠ بالامتداد الشمالي والغربي للمدينة، وستستكمل باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعًا.


وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنه جارٍ استكمال أعمال دمج طبقة الأساس وتجهيز الطريق للطبقة الأسفلتية السطحية، بشارع المسجد الأقصي بالحي الترفيهي والممتد حتي مشروع الإسكان المتوسط، دار مصر. 


وفي سياق متصل، تفقد المهندس أحمد رشاد، استكمال أعمال الصيانة للمسطحات الخضراء بالطريق الرئيسي للمدينة، ورفع كفاءة المسطحات وتدعيمها بأشجار الظل الصديقة للبيئة والمناسبة للمناخ، وكذلك زراعة شتلات الزهور والشجيرات الديكورية، لرؤية بصرية أجمل للسكان وزائري المدينة، وحفاظًا على الواجهة الحضارية  للمدينة.

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