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موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس في كأس فرنسا والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الفرنسية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد نيس في ربع نهائي كأس فرنسا 2024.

متي موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره نادي نيس مساء اليوم الأربعاء 13 مارس 2024، في الدور ربع نهائي من كأس فرنسا موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب بارك دي برانس المباراة المرتقبة بين نادي باريس سان جيرمان ضد نيس في الدور ربع نهائي من كأس فرنسا.

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تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة نيس في كأس مصر؟

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، لوكاس بيرالدو، هيرنانديز، نونو مينديز.

خط الوسط: زائير إيمري، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، باركولا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد نيس؟

تذاع أحداث مباراة باريس سان جيرمان ضد نيس عبر قناة بي إن سبورتس 4 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس فرنسا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت 4 على نايل سات

تردد القناة: 11054.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

تردد قناة بي ان سبورت 4 على سهيل سات

تردد القناة: 11585.

استقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

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