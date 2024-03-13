تنطلق غدا الخميس منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي، والتي ستتوقف بعدها المسابقة لأسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي.

صدام الأهلي والنصر يشعل جولة الدوري السعودي

وتقام يوم الخميس 3 لقاءات، حيث يستقبل أبها ضيفه الوحدة، فيما يحل الأخدود ضيفًا على الخليج، ويلتقي الحزم ضيفه الشباب.

ويسعى أبها للعودة إلى طريق الانتصارات في مهمته الصعبة هذا الموسم إذ يحل في المركز 17 "قبل الأخير" برصيد 18 نقطة، فيما يبحث الوحدة عن فوز غائب منذ 5 جولات في محاولة لتعديل مركز الفريق الذي يحتل المركز العاشر برصيد 27 نقطة.

ويستقبل الخليج على ملعبه ضيفه الأخدود في مباراة يسعى من خلالها الأول لمواصلة نتائجه الإيجابية للابتعاد أكثر عن منطقة الخطر، إذ يحل في المركز 11 برصيد 27 نقطة بفارق 6 نقاط عن مراكز الهبوط.

فيما يأمل الأخدود إيقاف نزيف النقاط بعدما تلقى 3 هزائم متتالية حيث دخل الفريق المنطقة المهددة بالهبوط بتواجده في المركز الـ15 برصيد 23 نقطة.

ويحل الشباب ضيفًا على الحزم في مباراة يرفع فيها الفريقان شعار "البحث عن الفوز الغائب"، حيث لم يحقق الشباب أي فوز في آخر 3 مباريات ليتراجع للمركزالـ12 برصيد 25 نقطة، بينما لا يزال الحزم بلا انتصار للمباراة السابعة على التوالي ليبقى في المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

وتتواصل الجمعة منافسات الجولة حيث تقام 3 مباريات تجمع الطائي مع الاتفاق، الفيحاء مع الرياض، والأهلي مع النصر.

وتلقى الطائي دفعة معنوية بفوزه الثمين على الحزم في الجولة الماضية، وإن كان لا يزال في منطقة الخطر حيث يحل في المركز الـ16 برصيد 21 نقطة.

في المقابل يسعى الاتفاق لمواصلة انتصاراته بعد الفوز في آخر جولتين ليرتقي للمركز السادس برصيد 34 نقطة.

ويستقبل الفيحاء ضيفه الرياض من أجل تحقيق رقم غير مسبوق للفريق، الذي حقق 4 انتصارات متتالية في الدوري هذا الموسم ليقفز إلى المركز التاسع برصيد 31 نقطة؟

فيما يبحث الرياض عن استعادة نتائجه الإيجابية بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الهلال المتصدر، ليتراجع الفريق للمركز 14 برصيد 23 نقطة.

صراع الوصافة

وفي قمة مباريات الجولة يستقبل الأهلي ضيفه النصر في مواجهة تحمل شعار "صراع الوصافة" إذ يتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني "53 نقطة".

ويبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته وتقليص الفارق مع النصر في صراعهما على مركز الوصافة، فيما يعاني النصر من نزيف نقاط كلفه خسارة 5 نقاط في آخر جولتين ليتسع الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى 12 نقطة.

وتستكمل السبت منافسات الجولة 24 بإقامة 3 مباريات يحل فيها الاتحاد ضيفًا على الفتح، بينما يلتقي الرائد مع التعاون في ديربي مرتقب، فيما يستقبل الهلال المتصدر ضيفه ضمك.

ويبحث الاتحاد عن تأمين موقعه في المركز الرابع "40 نقطة" عندما يحل ضيفًا على الفتح الذي يواجه فترة صعبة إذ لم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات ليتراجع للمركز الثامن برصيد 31 نقطة.

وفي ديربي مرتقب يستقبل الرائد ضيفه التعاون وسط ظروف متباينة يعيشها الفريقان هذا الموسم.

ويعاني الرائد من شبح الهبوط بتواجده في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد التعاون في المنطقة الدافئة بل وقريب من الأربعة الكبار بتواجده خامسًا برصيد 39 نقطة.

ويدخل الرائد اللقاء منتشيًا بفوزه الكبير والثمين على مضيفه النصر في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي انتشل الفريق من مراكز الهبوط ولو مؤقتًا لكنه لا يزال في منطقة الخطر ويتعين عليه مواصلة انتصاراته للابتعاد عن الحسابات المعقدة.

استمرار السلسلة

وفي ختام مباريات الجولة يستقبل الهلال ضيفه ضمك في مهمة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لتعزيز الصدارة والاقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب، إذ يتصدر الهلال الترتيب "65 نقطة" بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب منافسيه.

ويدخل الهلال المباراة بحثا عن مواصلة الانتصارات خاصة وأن الفريق تأهل للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا عقب فوزه على اتحاد جدة يوم الثلاثاء 2 /صفر في إياب دور الـ8.

ويرغب الهلال في تحقيق الفوز لتعزيز رقمه القياسي العالمي من حيث عدد الانتصارات المتتالية التي حققها فريق.

فبعد فوز الهلال على الاتحاد يوم الثلاثاء، أصبح أول فريق في تاريخ كرة القدم يصل للفوز رقم 28 على التوالي، محطمًا رقم نيو سينتس الويلزي صاحب الـ27 فوزًا متتاليًا والذي ظل محتفظًا به 8 سنوات كاملة.

في المقابل استعاد ضمك أخيرًا ذاكرة الانتصارات بعد 4 جولات متتالية بلا فوز، حيث تغلب على الوحدة في الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع ويأمل في مواصلة نتائجه الإيجابية.