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موانئ البحر الأحمر تتداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر


ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة الموانئ بلغ 6 سفن، كما تم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و923 شاحنة و128 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1625 راكبا بموانئها.

أوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، و499 شاحنة و121 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11 ألف طن بضائع، و424 شاحنة و7 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين "أمل ودليلة" وستغادره السفينة "بوسيدون اكسبريس"، كما تم تداول 2400 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي "بريدج، وكوين نفرتيتي وسيناء".

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