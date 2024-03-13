قاد كلاوديو خيرالديز المدرب الجديد لنادي سيلتا فيجو، اليوم الأربعاء، أول مران له مع الفريق، بعد توليه المسؤوليه حتى نهاية الموسم الحالي خلفا لرافائيل بينيتيز، الذي أقيل أمس الثلاثاء.

كلاوديو خيرالديز يبدأ مهمته مع سيلتا فيجو

وبدأ خيرالديز، الذي تصادف وجوده في المدينة الرياضية مع حضور المدرب السابق أثناء توديعه للاعبين وأعضاء الجهاز الفني قبل رحيله، الإعداد لمواجهة الفريق أمام إشبيلية المقرر لها الأحد المقبل والتي ستشهد انطلاقته الأولى كمدرب للفريق الأول بعد مسيرة ناجحة مع الفئات العمرية المختلفة بالنادي.

وخلال العشر دقائق التي كان مسموحا فيها بتواجد وسائل الإعلام، ظهر المدرب الجديد سعيدا ويمازح اللاعبين كما جمعه بهم محادثة على أرضية الملعب بالمدينة الرياضية.

وكانت ماريان مورينيو، رئيسة النادي، وماركو جارسيس، المدير الرياضي للنادي، حاضرين خلال المران، والذي فور انتهائه سيتم تقديم المدرب الجديد رسميا.

وتحت قيادة بينيتيز -صاحب أسوأ نسبة انتصارات خلال ال80 عاما الأخيرة في تاريخ النادي- فاز سيلتا فيجو بخمس مباريات في 28 جولة وترك الفريق برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن قادش، الذي يوجد في أول مراكز الهبوط.

