الأحزاب السياسية تُدين الهجوم المسلح علي دير قبطي بجنوب إفريقيا

أدان عدد من الأحزاب السياسية حادث الهجوم المسلح الإجرامى الذى وقع على دير مصرى بأسم القديس مار مرقس والقديس صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا، أسفر عن إستشهاد 3 رهبان من الكنيسة القبطية المصرية علي يد مُسلحين.

حزب المصريين الأحرار



في هذا الإطار أدان حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، حادث الهجوم المسلح الإجرامى الذى وقع على دير مصرى بأسم القديس مار مرقس والقديس صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا، أسفر عن إستشهاد 3 رهبان من الكنيسة القبطية المصرية علي يد مُسلحين.

وقال الحزب فى بيان صحفي له، إن الهجوم المسلح على احد بيوت العبادة والصلاة امرًا يخالف كافة المبادئ الإنسانية وبخاصة تزامنًا مع اصوام مباركة سواءً الصوم الكبير الذى يسبق عيد القيامة أو صوم شهر رمضان المعظم، مما يجعل الحادث الخسيس انتهاك صارخًا لحقوق الإنسان واولها حق الحياة.

وطالب حزب المصريين الأحرار، السلطات المختصة في دولة جنوب افريقيا الكشف ملابسات الحادث واعلان التفاصيل وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مع مناشدة للسلطات المصرية المتابعة واثقين بان القيادة السياسية المصرية حريصة كل الحرص على حقوق أبنائها تحت اي سماء وفوق أي أرض.

ووجه الحزب رئيسًا وقيادات واعضاء خالص العزاء للقيادة السياسية المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أب كل المصريين، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا انطونيوس اسقف الإيبارشية للكنيسة القبطية، وكافة ابناء الكنيسة في استشهاد القمص الراهب تكلا الصموئيلي وكيل المطرانية وسكرتير نيافة الأنبا انطونيوس مرقس والراهب يسطس آڤا ماركوس والراهب مينا آڤا ماركوس خالص العزاء لكل المصريين واسر الشهداء.

حزب الشعب الجمهوري



كما أدان حزب الشعب الجمهوري، الاعتداء الإجرامي علي دير القديس مار مرقص والأنبا صمويل المعترف بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا التابع للكنيسة المصرية، والذي أسفر عن مقتل كلا من، الراهب القمص تكلا الصموئيلي، و⁠الراهب يسطس افا ماركوس، و⁠الراهب مينا افا ماركوس.

⁠وتقدم الحزب، بخالص العزاء إلى البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقصية بابا الإسكندرية، وأسر الرهبان الثلاثة.

وكانت قد أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بيانا، بشأن تعرض 3 من الرهبان لاعتداء إجرامي بالدير القبطى، دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة چوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

وأوضحت الكنيسة، أن الهجوم أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.

وتابع بيان الكنيسة: «انتقلت الأجهزة المعنية إلى الدير وبدأت عملها فى كشف ملابسات الحادث، كما توجه إلى الدير السفير المصري في چوهانسبرج لمتابعة الموقف، ويتابع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لحظة بلحظة جميع التفاصيل الخاصة بهذا الحادث، انتظارًا لمعرفة أسبابه».