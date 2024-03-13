الهلال الأحمر بمكة تكثف جهودها لموسم رمضان بألفي مسعف ومتطوع

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أحد أفراد الهلال
أحد أفراد الهلال الأحمر السعودي

أكملت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1445.

وتشمل الخطة تجهيز أكثر من 35 مركزًا إسعافيًا، 6 منها داخل الحرم المكي الشريف، 21 مركزًا داخليًا، و8 مراكز خارجية مزودة بأكثر من 80 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية. كما خصصت الهيئة 7 عربات للكوارث و150 دراجة هوائية وسكوتر و10 دراجات نارية بالإضافة إلى 14 عربة جولف لتسهيل نقل الحالات الإسعافية داخل ساحات الحرم.

وتهدف الخطة إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحالات الطارئة الحرجة من مرتادي بيت الله الحرام التي قد تحدث أثناء أداء الفريضة والتي تحتاج إلى تدخل طبي طارئ أو نقل سريع لأقرب مرفق صحي بالحرم.

ويشارك في تنفيذ الخطة 887 موظفًا، بالإضافة إلى 900 متطوع ومتطوعة، كل ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتوفير بيئة آمنة ومريحة لأداء مناسكهم.

مكة المكرمة الهلال الاحمر العمرة
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