المداح الجزء الرابع .. إعادة مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقة الثالثة

يتساءل الكثير من الأشخاص عن تاريخ إعادة مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقه الثالثة وما هم الأبطال الجدد الذين ظهروا في الموسم الرابع؟ لهذا المسلسل الذي حاز على شعبية كبيرة في العالم العربي فهو يقدم فكرة رائعة وجديدة أثارت انتباه العديد من الأشخاص، بالإضافة إلى أن الفنان حمادة هلال هو من قام بدور البطوله وهو من أفضل الممثلين المصرين، ولمعرفة باقي التفاصيل تابعوا السطور التالية.

تاريخ إعادة مسلسل المداح الجزء الرابع الحلقة الثالثة



مسلسل المداح من أشهر المسلسلات التي يتم عرضها في شهر رمضان الكريم، كما أنه أخذ شعبية كبيرة جدًا منذ أن تم عرض الموسم الأول له وصلا إلى الموسم الرابع ومازال جمهورة كبير، ويريد البعض من المشاهدين من معرفة موعد عرض الحلقه الثالثة لمسلسل المداح، وسيتم عرضها في يوم الثاني عشر من شهر مارس تحديدًا على قناة أم بي سي مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، أما بتوقيت المملكه العربيه، وسوريا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويعد هذا المسلسل من أعمال الفنان الكبير حمادة هلال الذي يتألق يومًا بعد يوم بمسلسلات رائعة وشيقة، بالإضافة إلى أن الفنانة هبة مجدي وسهر الصايغ مشاركين أيضًا فيه تمثيله وأيضًا الفنان دياب، وفتحي عبد الوهاب.

أبطال مسلسل المداح الجزء الرابع



يوجد الكثير من الابطال مسلسل المداح الذين شاركوا في تمثيله في الموسم الأول، بالإضافة إلى أنه ظهر بعض أبطالة الجدد في الموسم الرابع، وسيتم عرضهم في النقاط التالية:

ابطال الموسم الأول

الفنان حمادة هلال وخالد سرحان.

الفنانة دنيا عبد العزيز، وهلا سعيد.

بالإضافة إلى أن الفنان صبحي خليل.

وأيضًا الفنانة حنان سليمان.

ابطال الموسم الرابع

الفنانة مي سليم.

الفنان محمود عامر، وفتحي، وأيضًا الفنان دياب.

بالإضافة إلى الفنان رشدي الشامي، ويوسف هلال.

