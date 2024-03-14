معتز إينو يشن هجومًا على فيتوريا

أوضح معتز إينو، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، رأية فيما قدمه منتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي السابق روي فيتوريا الذي تمت إقالته بعد الإخفاق في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

إينو: منتخب مصر مع فيتوريا كان بلا هوية

قال إينو في حواره عبر برنامج “خط أحمر” المذاع على قناة الحدث الرياضي، إن منتخب مصر أصبح بلا هوية ولا قيمة في عهد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعدما كان مرعبًا لكل منتخبات القارة.

وشدد معتز إينو في حديثه على ضرورة إعادة توظيف محمد صلاح مع منتخب مصر وعودته للعب في مكانه الطبيعي.

كما واصل إينو حديثه: "أتمني انتقال أحمد فتوح ظهير أيسر ناي الزمالك إلى النادي الأهلي ولكن رغبته في الاستمرار داخل جدان بيته في ميت عقبة التي صنعت نجوميته حسمت الأمر".

من ناحية أخرى؛ أعرب معتز إينو، عن سعادته بالفترة التي قضاها في نادي الزمالك كأولى خطواته في عالم كرة القدم قائلًا: “بدأت حياتي الكروية باللعب في صفوف فريق شباب حلوان العام، وتقدمت لاختبارات الناشئين في نادي الزمالك التي كان يقودها الكابتن هشام يكن”.

واصل: "الكابتن هشام يكن طالبني ورحتله ودار حدث بيننا وسألني عن أسمي وتعرف عليا وطلب مني إنهاء علاقتي بنادي حلوان وبالفعل حصلت على الاستغناء وتوجهت إلى إدارة نادي الزمالك لإتمام التعاقد ووالدي فوجئ بانضمامي للفارس الأبيض".